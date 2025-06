Timmy Simons spreekt klare taal over nieuwe aanwinsten die Westerlo moet halen

Timmy Simons heeft een indrukwekkend eerste seizoen achter de rug als coach van Westerlo. Nu is het aan hem om te bevestigen.

Westerlo pakte de tweede plaats in de Europe Play-offs. Trainer Timmy Simons was trots op zijn spelers en prees hun inzet gedurende het hele seizoen. Hij benadrukte dat er geen excuses waren en dat iedereen hard moest werken om zijn plek in het team te verdienen.

Westerlo stond bekend om zijn aanvallende speelstijl, maar Simons erkende dat het soms moeilijk was om tegen sterke tegenstanders kansen te creëren. Toch bleef hij vasthouden aan een positieve en attractieve voetbalfilosofie, waarbij het team altijd uitging van eigen sterkte.

Hoewel Westerlo een jong team heeft, zag Simons de noodzaak van meer balans en ervaring in de spelersgroep om op cruciale momenten wedstrijden beter te kunnen controleren.

Richting volgend seizoen zal de samenstelling van de spelerskern aardig veranderen. “Daar moet je als club constant mee bezig zijn”, beseft Simons heel goed bij Het Laatste Nieuws. “In de laatste dagen van de transferperiode kan er nog van alles gebeuren.”

Dat zijn dingen die je als club en trainer niet in de hand hebt. Vorig jaar speelde Simons zo nog enkele pionnen weg, maar aandere kant had hij veel geluk met jongens als Vuskovic en Devine.

“Hen zullen we sowieso moeten vervangen. Liefst met dezelfde type spelers en dezelfde kwaliteiten, maar dat is niet evident. Of er iets meer ervaring moet bijkomen? Niet noodzakelijk. De visie van de club is om jonge talenten binnen te halen en hen de nodige stappen vooruit te laten zetten. Ik heb daar geen problemen mee”, besluit Simons.