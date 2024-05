CLUB BRUGGE is kampioen 2023-2024!! Scoreloos gelijkspel in stadsderby volstaat, maar héél discutabele VAR-fase valt in hun voordeel uit

Club Brugge heeft zijn indrukwekkende inhaalrace tot een goed einde gebracht. Onder leiding van Nicky Hayen smolt de achterstand als sneeuw voor de zon. In de stadsderby volstond een scoreloos gelijkspel voor de titel. Maar over die ene beslissende VAR-fase gaat er nog veel te doen zijn...

Wie op het einde van het seizoen bovenaan staat, is de verdiende kampioen. Dat is gewoon de realiteit, hoe hard die ook moge zijn voor Union SG. We gaan niet zeggen dat Club Brugge zijn seizoen beter indeelde, maar wel dat het anders had kunnen lopen.

24 op 30, dat is 80 procent van de punten. Tegenover 51 op 90, dat is 56 procent. Dan mag het in de laatste match van het seizoen ook al eens rekenen. Als je aan een gelijkspel genoeg hebt, moet je niet alle registers opentrekken om ten aanval te gaan.

Had u een goeie match verwacht? Dat was misschien wel naïef te noemen. Ook wij hadden graag een denderend spektakel gezien voor de kampioenenmatch van Club Brugge, maar hadden vooraf al door dat zoiets bijna onmogelijk was.

De achterwaartse hak van Ravych

Misschien als er heel snel gescoord werd... De sfeer in Jan Breydel was alvast top. Maar wat er zich op het veld afspeelde, viel onder de noemer nervositeit. Met Club Brugge dat wel de enige grote kans van de eerste helft bij elkaar speelde. Ravych haalde met een achterwaartse hak de inzet van Jutgla van de lijn.

© photonews

Een kopbal van Lemaréchal ver naast en een even wijd schot van Skov Olsen waren de enige andere pogingen die naam waardig. Veel balverliezen, veel blinde ballen naar voor, veel stress... Er zat nochtans een idee achter de opstelling van Club om het afbraakvoetbal van Cercle te counteren.

Met Skoras en Skov Olsen op de flanken wou blauw-zwart de ruimte in de rug van de verdediging benutten. Maar Skov leek niet helemaal fit en Skoras werd aan banden gehouden door Ravych. Maar bij de rust hadden beide ploegen wel wat ze nodig hadden: een punt.

Union stond immers op voorsprong tegen Genk en zo had de Vereniging haar vierde plaats beet. Op weg naar een nog saaiere tweede helft? Nee toch niet, het was zelfs veel beter, met het spel dat over en weer ging. Een salonremise? Daar dachten ze absoluut niet aan. De Cuyper en Vanaken zagen hun schoten gepakt worden door Warleson.

Doelpunt, maar... ergens buitenspel gezien

En dan... de fase die besliste over het kampioenschap. Lopes Da Silva schoot vanuit de kluts en Odoi haalde de bal duidelijk van achter de doellijn weg. Iedereen overtuigd: Club in de problemen op een dikke vijf minuten van het einde. Maar...

De VAR moest de goal checken en riep ref Jonathan Lardot naar het scherm. Daar werd geconstateerd dat Somers buitenspel liep toen de voorzet vertrok, maar... hij nam ook geen deel aan het spel. Lardot twijfelde lang, zelfs nog nadat weg was gelopen bij de camera. Maar hij keurde het doelpunt af. Hij durfde het niet aan om in Jan Breydel die beslissing te nemen.