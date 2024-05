Frank Boeckx zag dat het heel gevaarlijk werd voor Cercle-spelers: "Dan word je gewoon gelyncht"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge speelde kampioen tegen stadsrivaal Cercle Brugge. Uiteindelijk kreeg Cercle ook wat het wou met een vierde plaats en dus waren beide partijen blij na afloop.

Club Brugge heeft zijn 19e landstitel beet. Daarvoor moest het zeker één punt verzamelen in de derby tegen Cercle Brugge. Uiteindelijk lukt dat, na even een spannende VAR-interventie.

Na afloop bestormden de fans het veld, waarbij Cercle-doelman Warleson werd omvergelopen. Er werd ook nog druk gefeest en maandagavond komen de spelers naar de Grote Markt in Brugge.

Frank Boeckx merkte echter nog wel iets op. Hij hoorde iets vallen tijdens de wedstrijd waar hij niet akkoord mee was. "Ik hoorde ook op het einde van de wedstrijd: wat is nu het verschil tussen Westerlo-Genk en Club Brugge-Cercle?", vertelde hij bij de podcast "vier-nul"

"Er werd niet meer gevoetbald op het einde hé. Maar ik ga je zeggen, als er daar 25.000 mensen klaarstaan om het veld te bestormen, ga je als Cercle-speler de bal ook niet meer willen afnemen om te scoren. Dan word je gewoon gelyncht", gaat Boeckx verder.

"Als de veiligheid niet meer gegarandeerd is voor de speler van Cercle, dan zeggen zij ook 'oké goed voor ons, we hebben een punt'. Die vergelijking wil ik dus wel even ontkrachten, ik weet niet meer wie het zei", besluit Boeckx.