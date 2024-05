🎥 Cercle-doelman Warleson wordt tijdens veldbestorming onderuit gehaald door Club-supporter

Club Brugge mocht zondagavond zijn 19e landstitel vieren in eigen huis. Bij de veldbestorming werd Cercle-doelman Warleson plots onderuit gehaald.

Club Brugge speelde 0-0 gelijk tegen stadsrivaal Cercle Brugge en had daar genoeg aan om kampioen te spelen. Voor de 19e keer in de geschiedenis van de club schreef blauw-zwart de landstitel op zijn naam.

Kort voor het einde van de wedstrijd stonden er al een hele hoop enthousiaste supporters naast de lijnen om het veld te bestormen. Toen het laatste fluitsignaal klonk begon de veldbestorming.

Op sociale media is er een video te zien waarop Cercle-doelman Warleson langs achteren wordt onderuit gehaald door een Club-fan. Het is echter onduidelijk of dit met opzet gebeurde, of om een ongeluk ging.

Het is in ieder geval een bizar beeld. De Club-supporter gaat zelf neer vlak voor hij Warleson zou tegenkomen. Of het een bewuste actie is, is dus niet duidelijk. De fan kon ook zijn uitgegleden omdat hij op volle snelheid de doelman wilde ontwijken.