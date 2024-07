Wie doet Club Brugge wat dit seizoen?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge en KV Mechelen openen op vrijdagavond de debatten in de Jupiler Pro League. Blauw-zwart gaat op zoek naar een nieuwe titel, nadat het ook vorig seizoen nog verrassend de titel wist te pakken. Wie kan hen bedreigen?

Club Brugge leek vorig seizoen lange tijd op weg naar een eerder teleurstellend seizoen, maar in de slotfase van de competitie draaide alles nog helemaal om. En zo wisten ze uiteindelijk toch nog de titel te pakken.

Daardoor mogen ze naar de Champions League. Ondertussen hebben ze ook al heel wat versterkingen ingehaald en al meer dan 28 miljoen euro uitgegeven. Daardoor lijken ze ook dit seizoen andermaal de favoriet.

© photonews

Union SG doet het al drie jaar verrassend goed. Kunnen ze een vierde keer op rij bevestigen en/of deze keer wél de oppergaai eens weggrissen, nadat ze vorig seizoen de Croky Cup pakten? De Supercup was misschien al een voorbode.

Kapers op de kust voor titel?

KRC Genk is zich ondertussen volop aan het versterken en heeft ook al een nieuwe coach: Thorsten Fink. Zij willen dit seizoen de uitdager worden van Club Brugge. Maar ook ploegen als Antwerp, Anderlecht en Gent mogen nooit worden uitgevlakt.

Het is nog heel vroeg op het seizoen, dat beseffen we maar al te goed. Tegen eind augustus kunnen de kernen van de verschillende clubs er nog helemaal anders uit zien. Maar toch stellen we u de vraag: wie wordt volgens u kampioen?