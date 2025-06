'Bayer Leverkusen neemt vreemde beslissing over succestransfer Victor Boniface'

Victor Boniface lijkt op weg naar de uitgang bij Bayer Leverkusen. De Nigeriaanse spits, die een cruciale rol speelde in het succes van de club, staat volgens heel wat berichten op de transferlijst.

Leverkusen zou aanvankelijk een vraagprijs van 70 miljoen euro hebben gehanteerd, maar heeft deze nu verlaagd naar 50 miljoen euro, zo meldt Africafoot. Dit wijst erop dat de club serieus werk wil maken van zijn vertrek.

Boniface, die in 2023 overkwam van Union SG, heeft indruk gemaakt met zijn fysieke kracht en doelgerichtheid. In zijn eerste seizoen bij Leverkusen wist hij 17 doelpunten te maken en 11 assists te leveren.

Er is aanzienlijke interesse in de spits, met Newcastle United als een van de voornaamste gegadigden. De Engelse club zoekt versterking in de aanval en ziet Boniface als een mogelijke vervanger of concurrent voor Alexander Isak. Ook clubs uit Saudi-Arabië hebben eerder interesse getoond, maar een transfer naar Al Ahli ketste in januari al af.

Leverkusen heeft recentelijk een contractverlenging voor Boniface doorgevoerd, waardoor hij nu tot 2029 vastligt bij de club. Dit betekent echter niet dat hij niet te koop is. De verlenging kan een strategische zet zijn om zijn marktwaarde te behouden en een lucratieve transfer mogelijk te maken.

Leverkusen lijkt een grote kuis door te voeren in zijn selectie. Boniface zou een van de eerste spelers kunnen zijn die vertrekt, afhankelijk van de aanbiedingen die binnenkomen.

Voor Boniface zelf kan een transfer een kans zijn om zich verder te ontwikkelen in een grotere competitie. Op 24-jarige leeftijd bevindt hij zich op een cruciaal moment in zijn carrière, waardoor aanbiedingen uit het Midden-Oosten wellicht geen kans maken.