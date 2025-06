'RSC Anderlecht twijfelt niet en weigert stevig bod op Huerta'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

César Huerta, de Mexicaans die in januari 2025 de overstap maakte van Pumas naar Anderlecht, geniet interesse van buitenlandse clubs. Girona uit La Liga heeft een serieuze poging gedaan om de 24-jarige speler binnen te halen.

De Spaanse club heeft een bod van 8 miljoen euro uitgebracht op Huerta, een bedrag dat Anderlecht resoluut heeft afgewezen, zo meldt Het Mexicaanse Juan Football.

Huerta, die een contract heeft bij Anderlecht tot juni 2029, kende een wisselvallige start in Brussel. Zijn debuut was veelbelovend met een doelpunt tegen KV Kortrijk, maar daarna had hij moeite om zich consistent te bewijzen.

Toch blijft Anderlecht vertrouwen houden in zijn potentieel en ziet de club hem als een sleutelspeler voor het komende seizoen. De interesse van Girona komt niet als een verrassing. Zijn huidige marktwaarde wordt geschat op ongeveer 6 miljoen euro, maar Anderlecht lijkt niet van plan om hem nu al te laten gaan.

Voor Huerta zelf kan deze interesse een teken zijn dat hij op de radar staat van grotere Europese competities. Anderlecht zal echter niet zomaar afscheid nemen van een speler die ze pas enkele maanden geleden hebben binnengehaald.

De komende transferperiode zal uitwijzen of Girona een verbeterd bod uitbrengt, of dat Huerta zich verder zal ontwikkelen in Brussel. Een zaak om op te volgen dus.