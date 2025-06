Zulte Waregem start vandaag met voorbereiding: Dit denkt Jelle Vossen ervan

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Afgelopen donderdag werd de laatste match in de JPL gespeeld. Vandaag begint Zulte Waregem als eerste aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Vandaag en morgen houdt Zulte Waregem medische testen. Woensdag staat de eerste training op het menu. Op 11 juni is er al een eerste oefenpot gepland.

Bij Essevee laten ze duidelijk geen gras groeien over de terugkeer naar de Jupiler Pro League. Kampioenenmaker Jelle Vossen kan er nog mee lachen. “Vakantie went snel, hé”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Het is een wat vreemd gevoel om al terug te beginnen, terwijl anderen eigenlijk nog maar pas gestopt zijn. Maar we hebben al een lange vakantie gehad en zijn klaar om er weer aan te beginnen.”

De methode om vroeg te binnen is door heel wat ploegen die promoveerden al gebruikt. Ook Dender deed dat vorig jaar en pakte in het seizoensbegin heel wat punten in de competitie.

Het kan haast niet anders dat Zulte Waregem dezelfde bedoeling heeft. “Dat zal inderdaad wel meespelen. Als onze vroege start ons effectief extra punten oplevert, begin ik met plezier vroeger.”