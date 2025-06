📷 'Anderlecht heeft... eerste wintertransfer voor januari 2026 beet'

Bij RSC Anderlecht ligt er heel veel werk op de tafel. Zoveel zelfs, dat er nu al transfers voor januari gedaan worden.

Het seizoen 2024-2025 was voor Anderlecht een teleurstellende campagne. De club eindigde op de vierde plaats in de Jupiler Pro League, een positie die als het hoogst haalbare werd beschouwd gezien de zwakke resultaten tegen de topclubs.

Anderlecht had moeite om een rol van betekenis te spelen in de competitie en verloor cruciale wedstrijden tegen Club Brugge, Union SG en KRC Genk. Vooral de confrontaties met de top-3 waren problematisch, waarbij paars-wit slechts één punt wist te behalen uit zesendertig mogelijke punten.

Dit werd toegeschreven aan een gebrek aan kwaliteit in alle linies, behalve in doel, en een gebrek aan zelfvertrouwen wanneer de ploeg op achterstand kwam. En dus is er veel vers nieuw bloed nodig, al zijn de beschikbare financiële middelen niet bijster groot.

Er zullen dus weer transfers nodig zijn met het oog op de toekomst. Jonge spelers die volledig kunnen doorbreken. Zo komt Anderlecht uit bij Oumar Sarr, een 17-jarige Senegalees die momenteel nog uitkomt voor Diambars Football Club in zijn thuisland.

Volgens 13 Football komt hij bij paarswit spelen en tekent hij een contract voor 4,5 jaar. Hij zou echter pas in januari tekenen, omdat hij tegen dan 18 jaar oud is. De middenvelder maakte grote indruk bij de U20 op de Africa Cup.