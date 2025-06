Toby Alderweireld vertelt heerlijke anekdote over Tolu Arokodare

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Toby Alderweireld heeft zijn indrukwekkende profcarrière afgesloten. Maar niet zonder een laatste strijd tegen de spitsen van de Jupiler Pro League.

Als verdediger stond Toby Alderweireld jarenlang bekend om zijn kalmte en professionaliteit, en hij benadrukte dat hij nooit aan trash talk deed. “Nee, echt niet. Dat mag je aan welke spits ook uit de Belgische competitie vragen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Het enige waar ik spijt van heb, is het feit dat ik soms te veel kritiek heb gehad op de scheidsrechters. Ik wilde zo graag winnen dat ik soms te emotioneel reageerde. Terwijl ik besef dat ook hun job niet makkelijk is.”

Tijdens zijn laatste seizoen bij Royal Antwerp FC werd Alderweireld geconfronteerd met enkele van de beste spitsen uit de competitie. Hij bleef echter trouw aan zijn stijl en liet zich niet uit zijn concentratie halen.

Spitsen probeerden hem wel eens uit zijn concentratie te halen, maar er waren ook anderen. “Er zijn trouwens ook spelers die het tegenovergestelde deden. Tolu bijvoorbeeld, zalige gast. Die kwam tijdens de match naar mij: 'Toby, I'm a big fan. You hurt us a lot last season.' Ik vind hem trouwens ook oprecht één van de beste spitsen van België, en dat zeg ik niet omdat ik het móét zeggen.”

Met zijn afscheid verliest de Belgische competitie een ervaren verdediger die jarenlang de spitsen uit de Jupiler Pro League het leven zuur maakte. Nu wacht een nieuw hoofdstuk, waarin hij mogelijk als analist actief blijft en zijn inzichten deelt met een nieuwe generatie voetballers.