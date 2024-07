Johan Boskamp waarschuwt Brian Riemer nu al voor zijn job

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het nieuwe seizoen gaat dit weekend van start in de Jupiler Pro League. Voor Johan Boskamp is dat veel te vroeg.

De Belgische competitie begint veel vroeger dan heel wat andere competities. Analist Johan Boskamp heeft nog maar een deeltje van zijn huiswerk gedaan.

“Ik heb al vier ploegen live aan het werk gezien: Genk, Cercle Brugge, Club Brugge en Union. De eerste twee in hun oefenwedstrijden tegen Feyenoord, de andere twee in de Supercup”, vertelt de Nederlander aan Het Belang van Limburg.

Al heeft dat volgens Boskamp ook nog maar heel weinig zin om te doen. “Geen enkele ploeg is nu al klaar. Dat krijg je als je zo belachelijk vroeg aan de competitie begint. Over anderhalve maand zullen alle ploegen er compleet anders uitzien.”

Vragen wie waar kan eindigen dit seizoen is dan ook totaal niet aan de orde op dit moment. Het is afwachten tot de transferperiode voorbij is om een eerste bilan op te maken en dan nog.

Eén ploeg zal heel hard moeten opletten, zo meent Boskamp. “Kijk naar Anderlecht. Hun transferzomer moet nog beginnen. Al mogen ze er wel eens invliegen als je ziet wie daar allemaal vertrokken is. Riemer mag meteen vol aan de bak. Met dat uienvoetbal van vorig jaar gaat hij het niet lang uitzingen dit seizoen.”