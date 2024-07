📷 'Royal Antwerp FC casht dan toch nog op Dwomoh die contract van vier jaar tekent'

Royal Antwerp FC zet vanaf dit seizoen in op jonge spelers, maar voor Pierre Dwomoh, die nog één jaar onder contract ligt bij de club, is er geen plaats meer.

Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan RWDM en deed het daar bijlange niet slecht. Veel interesse was er niet en de situatie leek uitzichtloos te worden omdat Dwomoh ook niet mocht meetrainen met de A-kern.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is er nu echter toch een ploeg gevonden waar Dwomoh naartoe kan, zo meldt hij op zijn sociale media.

The Great Old zou een deal gesloten hebben met Toronto FC uit de MLS. Er zou een transfersom van 1 miljoen euro exclusief bonussen met de deal gemoeid zijn.

Dwomoh zou al een persoonlijke overeenkomst hebben met de club en een contract voor vier seizoenen tekenen. De speler vliegt volgende week naar Canada om alles af te handelen.

