Hein Vanhaezebrouck doet opvallende bekentenis over Rik De Mil en de salonremise

De beelden gingen de wereld rond. De salonremise tussen KRC Genk en Westerlo deed enorm veel stof opwaaien.

Op de slotspeeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League kwam het tot een heuse salonremise tussen Westerlo en KRC Genk.

Het kostte uiteindelijk Rik De Mil zijn kop. Hij werd ontslagen door Westerlo omdat hij zijn ploeg niet de opdracht gaf om te spelen. Wouter Vrancken bleef als trainer van Genk wel buiten schot.

In alle staten met deze manier van doen was Hein Vanhaezebrouck. Zijn match met KAA Gent was al afgelopen, toen hij op groot scherm zag hoe het er tussen Westerlo en Genk aan toeging.

“Ik heb De Mil aangevallen na de salonremise van vorig seizoen. Terecht, vind ik nog altijd, maar ik ben blij voor hem dat hij zo snel een nieuwe kans heeft gekregen”, vertelt Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad.

De ex-trainer van de Buffalo’s komt zelfs met een opvallende bekentenis voor de dag. “Charleroi heeft me zelfs gebeld om mijn mening te vragen over De Mil en ik ben echt wel heel positief geweest in mijn advies over Rik.”

Vanhaezebrouck verwacht echter dat Rik De Mil met Sporting Charleroi een heel moeilijke start zal kennen in de Jupiler Pro League.