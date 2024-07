Jonas De Roeck laat zich uit over mogelijke vervanger voor George Ilenikhena

20 miljoen euro casht Royal Antwerp FC voor George Ilenikhena. Het is uitkijken of er op de Bosuil een vervanger wordt binnengehaald voor de Franse spits.

Jonas De Roeck stond vanmiddag de pers te woord in de aanloop naar de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen met Antwerp, zondag op bezoek bij Charleroi.

Het kon niet anders dan dat daar ook de transfer van George Ilenikhena, voor 20 miljoen euro richting het Franse AS Monaco, ter sprake kwam.

“Als we puur naar het sportieve hadden gekeken, dan hadden we Georges uiteraard liever hier gehouden. Maar dat had niet fair geweest naar hem toe én zijn ambitieuze sportieve plannen voor de komende jaren”, vertelt de trainer aan Gazet van Antwerpen.

Haalt Antwerp een vervanger voor Ilenikhena?

Het is uitkijken wat er nu zal gebeuren. Komt er een nieuwe speler het team vervoegen als vervanger voor Ilenikhena?

“Ik heb alle vertrouwen in de jongens die we nu hebben. In de voorbereiding hebben ze laten zien dat er toch wat kwaliteit in deze groep zit. Maar we zullen zien wat er nog uit de bus komt, dat is eerder iets voor het bestuur en de scouting”, gaat De Roeck verder.

De Roeck is vooral bezig met zijn wedstrijd van dit weekend. “Ik kijk eerst al naar zondag: ik hoop op een goed resultaat en een mooie performance van onze jongens”, besluit de coach.