Ploeg uit Challenger Pro League te koop? CEO licht de situatie toe

De voorbije dagen zijn er nogal wat geruchten dat KMSK Deinze te koop staat. De CEO van de ploeg uit de Challenger Pro League licht de situatie toe.

Er doen heel wat geruchten de ronde dat het Oost-Vlaamse KMSK Deinze te koop staat, maar CEO Akihisa Iizuka ontkent dat met alle klem.

ACA Partners kocht de club in 2022 van Denijs Van De Weghe. Via twee kapitaalsverhogingen werd er ondertussen al meer dan 15 miljoen euro in de club gepompt. Sinds de overname is er een verlies van meer dan 8 miljoen euro.

“Het is waar dat we momenteel met verlies draaien”, zegt Iizuka. “We wisten bij de overname dat we in de eerste jaren fors zouden moeten investeren en dus maken we ons hierover geen zorgen. ACA partners is een grote holding in Azië met een omzet van meer dan tien biljoen dollar. Die vennootschap kan tegen een stootje.”

Volgens de CEO moet er eerst geïnvesteerd worden voor men kan oogsten en zonder verlies draaien. Deinze is op dat vlak niet anders dan andere clubs.

Promotie pakken

“Heel wat clubs voeren kapitaalsverhogingen door om de dagelijkse werking niet in het gedrang te brengen. Het is een kwakkel dat er plannen zijn om de club te verkopen. Dit is enkel bespreekbaar indien er een groot en niet te weigeren bod zou worden geboden.”

Vorig jaar strandde Deinze op een puntje van rechtstreekse promotie. Promoveren is de absolute doelstelling voor dit seizoen.

“We zijn met de nieuwe eigenaars aan ons derde seizoen toe. Het was onze doelstelling om binnen die termijn de stap naar de Jupiler Pro League te zetten. We stoppen onze ambitie niet onder stoelen of banken. We willen dit seizoen absoluut promoveren.”