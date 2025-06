Transferstrijd lijkt helemaal beslist: dit is wanneer we KDB mogen verwachten als nieuwe speler van Napoli

Een transfer naar Napels is meer dan ooit op goede weg voor Kevin De Bruyne, maar het zal nog even geduld vergen.

Kevin De Bruyne op het punt te staan om naar Napoli te trekken. Verschillende bronnen, zoals journalisten Matteo Moretto, Sacha Tavolieri, Gianluca Di Marzio en Fabrizio Romano, bevestigen dat de onderhandelingen hebben geleid tot een akkoord.

De Napolitanen zullen gewoon geduldig moeten zijn om de transfer officieel te maken. De medische tests van de Rode Duivel kunnen op dit moment simpelweg niet plaatsvinden vanwege de internationale wedstrijden. België zal op 6 juni tegen Noord-Macedonië spelen en op 9 juni tegen Wales in het Koning Boudewijnstadion.

KDB zou de medische keuring na de vakantie en de wedstrijden van zijn nationale team moeten doen. Dus het zal nog even duren voordat hij officieel een speler van Napoli is. De tests waren zelfs nooit gepland op maandag, wat eerst beweerd werd.

Fabrizio Romano bevestigt dat de contracten momenteel worden gecontroleerd in het kamp van de speler. Napoli lijkt duidelijk de strijd te hebben gewonnen. Meer informatie over de toekomst van de Belgische speler zou de komende weken bekend moeten worden.

In ieder geval zou men hem niet op het WK voor clubs moeten zien. KDB had openlijk kritiek geuit op deze competitie en hij wil er niet aan deelnemen. Of het nu met zijn toekomstige team is of met de Citizens, het lijkt meer dan onwaarschijnlijk dat we hem deze zomer op de Amerikaanse velden zullen zien.