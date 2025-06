📷 OFFICIEEL Club Brugge licht optie in contract van verdediger

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge heeft de optie gelicht in het contract van Wout Verlinden. Hij blijft tot 2027 bij blauwzwart.

Wout Verlinden is een veelbelovende jonge verdediger. Hij heeft zijn toekomst bij Club NXT veiliggesteld. De Belgische centrale verdediger, geboren op 4 januari 2007 in Mol, maakte in juli 2023 de overstap van de jeugdopleiding van KRC Genk naar Club NXT.

Sindsdien heeft hij indruk gemaakt met sterke prestaties in de Challenger Pro League en de Youth League-wedstrijden. Club Brugge heeft nu besloten om de optie in zijn contract te lichten, waardoor Verlinden tot 2027 aan de club verbonden blijft.

Zijn eerste profcontract werd in oktober 2024 aangekondigd, waarbij hij zich tot 2026 aan Club NXT verbond, met een optie voor een extra seizoen. Die optie is nu dus geactiveerd, wat aangeeft dat de club vertrouwen heeft in zijn ontwikkeling.

Verlinden heeft zich bewezen als een betrouwbare kracht in de verdediging. Hij maakte zijn basisdebuut bij Club NXT in oktober 2024 tegen Zulte Waregem en stond ook aan de aftrap tegen Lierse SK en RFC Liège.

Zijn verdedigende kwaliteiten en tactisch inzicht maken hem een waardevolle speler voor de toekomst van Club Brugge. Met deze contractverlenging krijgt Verlinden de kans om zich verder te ontwikkelen en een vaste waarde te worden binnen het team.