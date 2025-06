Niet alleen voordelen: Trainer Sven Vandenbroeck ziet ook nadelen aan vroege start van Essevee

Zulte Waregem begon maandag officieel aan het nieuwe seizoen. De kampioen uit de Challenger Pro League volgt daarmee een gekend stramien.

Heel wat ploegen die de voorbije jaren promoveerden uit 1B naar de Jupiler Pro League kozen er telkens voor om vroeg te beginnen met de voorbereiding.

En ook Zulte Waregem maakt die keuze. Gisteren en vandaag staan er medische proeven op de agenda, vanaf woensdag wordt er ook op het veld getraind.

Het concept zorgt er vaak voor dat de nieuwkomers in de eerste matchen aardig wat punten sprokkelen, waardoor er snel een stap richting behoud wordt gezet.

“Soms heb je die ­lange voorbereiding nodig. ­Zeker nu we een niveau hoger gaan boksen. Voor jongens die blijven, is het dus zeker een ­voordeel dat we vroeg starten”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Maar trainer Sven Vandenbroeck ziet ook nadelen aan zo’n vroege start.

“Langs de andere kant is het op die manier wel onmogelijk om je kern klaar te hebben tegen de start van de voorbereiding. ­Jongens die erbij komen, hebben vaak wel langer gespeeld, waardoor ze eerst nog vakantie ­krijgen en je ze nog niet meteen kunt inpassen.”