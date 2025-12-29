"Alles wat hij moet weten": Hayen krijgt duidelijkheid bij KRC Genk

KRC Genk werkt met Nicky Hayen aan een nieuwe start. Volgens Jacky Mathijssen kreeg de trainer in één wedstrijd een volledig beeld van zijn ploeg. De analyse van die partij vormt volgens hem de basis voor de komende weken.

Analyse van de wedstrijd tegen Club Brugge

Mathijssen benadrukt dat Hayen weinig extra beeldmateriaal nodig heeft. “Alles wat hij moet weten, zat in die negentig minuten tegen Club Brugge”, klinkt het bij de analist in Het Belang van Limburg. Volgens hem kwamen in die wedstrijd alle structurele problemen opnieuw naar boven. De nieuwe trainer moet die punten nu aanpakken, ook als dat tijdelijk ten koste gaat van het aanvallende spel.

Mathijssen wijst op meerdere aspecten die aandacht vragen. “Ik heb het dan niet alleen over de verdediging an sich, maar over alles wat tegendoelpunten kan voorkomen.” Hij verwijst naar situaties waarin eenvoudiger ingrijpen of betere veldbezetting schade had kunnen vermijden.

Potentieel binnen de spelersgroep

Tegelijk zag Hayen volgens Mathijssen ook de kwaliteiten van zijn kern. “Zeker in de tweede helft hebben ze getoond tot wat ze allemaal in staat zijn.” Club Brugge werd in die fase duidelijk onder druk gezet. Mathijssen merkt op dat de tegenstander na afloop weinig kritische vragen kreeg, ondanks het spelbeeld na rust.

De tweede helft toont volgens hem dat Genk over voldoende mogelijkheden beschikt om hoger te eindigen. De uitdaging ligt in het omzetten van dat potentieel in constante prestaties.

Waardering voor Hayens aanpak

Mathijssen prijst de keuze van Hayen om meteen op de bank plaats te nemen. “In plaats daarvan heeft hij ervoor gekozen om zich niet weg te steken en dadelijk in te stappen.” De wedstrijd had voor Hayen een bijzondere lading, maar hij koos ervoor om direct verantwoordelijkheid te nemen.





De komende periode staat voor Genk in het teken van bijsturen en stabiliseren. De inzichten uit de wedstrijd tegen Club Brugge vormen volgens Mathijssen een duidelijk vertrekpunt. Hayen moet nu bepalen hoe hij de balans tussen resultaat en spelbeeld bewaakt.