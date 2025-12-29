"Alles wat hij moet weten": Hayen krijgt duidelijkheid bij KRC Genk

"Alles wat hij moet weten": Hayen krijgt duidelijkheid bij KRC Genk
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk!

KRC Genk werkt met Nicky Hayen aan een nieuwe start. Volgens Jacky Mathijssen kreeg de trainer in één wedstrijd een volledig beeld van zijn ploeg. De analyse van die partij vormt volgens hem de basis voor de komende weken.

Analyse van de wedstrijd tegen Club Brugge

Mathijssen benadrukt dat Hayen weinig extra beeldmateriaal nodig heeft. “Alles wat hij moet weten, zat in die negentig minuten tegen Club Brugge”, klinkt het bij de analist in Het Belang van Limburg. Volgens hem kwamen in die wedstrijd alle structurele problemen opnieuw naar boven. De nieuwe trainer moet die punten nu aanpakken, ook als dat tijdelijk ten koste gaat van het aanvallende spel.

Mathijssen wijst op meerdere aspecten die aandacht vragen. “Ik heb het dan niet alleen over de verdediging an sich, maar over alles wat tegendoelpunten kan voorkomen.” Hij verwijst naar situaties waarin eenvoudiger ingrijpen of betere veldbezetting schade had kunnen vermijden.

Potentieel binnen de spelersgroep

Tegelijk zag Hayen volgens Mathijssen ook de kwaliteiten van zijn kern. “Zeker in de tweede helft hebben ze getoond tot wat ze allemaal in staat zijn.” Club Brugge werd in die fase duidelijk onder druk gezet. Mathijssen merkt op dat de tegenstander na afloop weinig kritische vragen kreeg, ondanks het spelbeeld na rust.

De tweede helft toont volgens hem dat Genk over voldoende mogelijkheden beschikt om hoger te eindigen. De uitdaging ligt in het omzetten van dat potentieel in constante prestaties.

Waardering voor Hayens aanpak

Mathijssen prijst de keuze van Hayen om meteen op de bank plaats te nemen. “In plaats daarvan heeft hij ervoor gekozen om zich niet weg te steken en dadelijk in te stappen.” De wedstrijd had voor Hayen een bijzondere lading, maar hij koos ervoor om direct verantwoordelijkheid te nemen.

De komende periode staat voor Genk in het teken van bijsturen en stabiliseren. De inzichten uit de wedstrijd tegen Club Brugge vormen volgens Mathijssen een duidelijk vertrekpunt. Hayen moet nu bepalen hoe hij de balans tussen resultaat en spelbeeld bewaakt.

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Jacky Mathijssen
Nicky Hayen

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Een nieuwe prijs voor Antwerp? Dit verwacht Patrick Goots van 2026 patje teppers patje teppers over Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee Shake spier Shake spier over Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League Shake spier Shake spier over Cristiano Ronaldo gaat waanzinnig doel "zeker" halen Shake spier Shake spier over Belgische arbitrage op een dieptepunt? Jacky Mathijssen luidt de alarmbel stefje stefje over Komt er nog een verrassing voor de promotie naar de Jupiler Pro League? TIGERMANIA TIGERMANIA over Hein Vanhaezebrouck ziet deze twee ploegen nog uit de top zes vallen CringeMedia CringeMedia over Hans Vanaken ziet duidelijke favoriet voor Gouden Schoen .. .. over Vertrekt hij dan toch? 'Deze week meeting gepland met Club Brugge' bink bink over Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada Kantine
