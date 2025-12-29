Vanhaezebrouck laat zich uit over de titelkansen van STVV

STVV draait boven verwachting mee in de Jupiler Pro League. Hein Vanhaezebrouck geeft zijn analyse van de situatie en schetst de voorwaarden waaronder de club eventueel kan verrassen.

Analyse van de huidige positie

Vanhaezebrouck verwijst naar het verleden om de context te schetsen. “Het is al van Gent geleden dat er nog eens een verrassende kampioen was”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Volgens hem kan STVV profiteren wanneer de twee topclubs punten laten liggen. Hij benadrukt dat de ploeg onder Wouter Vrancken een hechte structuur heeft opgebouwd.

De kern bestaat volgens hem uit een evenwichtige mix van Japanse spelers en eigen talent. “Wouter Vrancken heeft daar een ideale groep gevormd: geen grote namen meer, maar één hecht collectief.” Hij wijst erop dat die samenstelling een belangrijke factor is in de huidige prestaties.

Goto krijgt in zijn analyse een aparte vermelding. “Goto zal blijven scoren en is in Sint‑Truiden, in tegenstelling tot bij Anderlecht, goed omringd door jongens met wie hij dezelfde taal spreekt.” Volgens hem vertaalt die omkadering zich rechtstreeks in rendement.

De aanvaller profiteert volgens Vanhaezebrouck van de stabiliteit binnen de ploeg. De samenwerking met ploegmaats zorgt voor efficiëntie in de zone van de waarheid.

Vooruitzichten richting play-offs

Vanhaezebrouck nuanceert de verwachtingen. “Ik verwacht niet dat STVV echt meedoet voor de titel.” Toch ziet hij mogelijkheden wanneer de kloof na de reguliere competitie beperkt blijft. De play-offs kunnen volgens hem een ander verloop krijgen.





Hoewel de kans volgens hem klein blijft, sluit Vanhaezebrouck niets uit. “De kans is klein, maar laat ze gerust verrassen”, besluit Vanhaezebrouck zijn betoog.