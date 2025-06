OFFICIEEL: Anderlecht heeft zijn derde zomeraanwinst helemaal beet

Anderlecht heeft zijn derde zomertransfer helemaal beet. Zoumana Keita komt over van Viktoria Köln en tekende tot 2029.

Anderlecht wil duidelijk sterk aan het nieuwe seizoen starten en gaat hard op de transfermarkt. Paars-wit heeft dinsdag al zijn derde zomertransfer bekend kunnen maken.

Eerder werden Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic al voorgesteld, nu is het de beurt aan Zoumana Keita. De verdediger komt over van Viktoria Köln, uit de Duitse derde klasse.

Hij tekende een contract tot 2029 in Brussel. Tot 2020 doorliep hij de jeugdreeksen bij FC Köln, waarna hij de overstap maakte naar Viktoria Köln, om nadien ook tot in het eerste elftal te geraken.

Sports Director Olivier Renard liet zich al uit over de nieuwe inkomende transfer. "Zoumana is een jonge speler met veel potentieel. Hij is een fysiek sterke verdediger, hij is snel en heeft een goede mentaliteit", opent hij op de clubwebsite.

"Zoumana zal eind juni aansluiten bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen en geleidelijk integreren in de A-kern", besluit hij. De integratie naar de hoofdmacht zou dus vlot moeten verlopen.