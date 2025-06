'Beerschot klopte aan bij een verrassende naam uit het Belgische voetbal om Dirk Kuyt op te volgen'

Beerschot is volop bezig aan de zoektocht om een nieuwe coach te vinden. De Antwerpse club heeft gepraat met Mo Messoudi.

Beerschot keerde afgelopen seizoen terug naar de Jupiler Pro League, al liep dat helemaal niet volgens plan. De Antwerpse club eindigde alleen laatste en degradeert zo meteen weer naar de Challenger Pro League.

Coach Dirk Kuyt moest de gevolgen hiervoor niet dragen. Het leek ook zeker zijn schuld niet te zijn. De kern bevatte te weinig kwaliteit om mee te draaien op het hoogste niveau.

Maar de Nederlander neemt nu alsnog afscheid van Beerschot. Hij kloeg vaak over de infrastructuur en de werking van de club, die hem niet beviel. De communicatie met het bestuur was volgens hem vaak te weinig.

Beerschot is nu op zoek gegaan naar een vervanger, en is uitgekomen bij Mo Messoudi. Dat meldt Het Nieuwsblad. De club sprak al met de T2 van Zulte Waregem.

Hij kent de Challenger Pro League dus heel goed. In het verleden was Messoudi ook al actief bij Beerschot als speler. Er werd ook al geïnformeerd bij Issame Charaï, die T2 is bij Rangers en Hayk Milkon, T2 van Club Brugge.