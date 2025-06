Zoumana Keita spreekt voor het eerst als Anderlecht-speler: "Ik wil dit gewoon doen"

Zoumana Keita is sinds dinsdag officieel een speler van Anderlecht. De Duitser kwam al meteen met een eerste reactie op zijn transfer.

Anderlecht eindigde het seizoen op de vierde plek en al snel werd duidelijk dat er deze zomer enorme veranderingen zouden plaatsvinden. Dan wel in de spelersgroep, want het vertrouwen in coach Besnik Hasi is intussen behouden.

Een aantal spelers die gehuurd werden keren terug naar hun moederclub, terwijl er ook een paar spelers zijn waar Anderlecht serieus op wil cashen. Dan zijn er ook nog dossiers van spelers waarvan het contract binnen een jaar afloopt: verkopen of verlengen dus.

Wie vertrekt valt nog af te wachten, maar paars-wit blijft in ieder geval niet stilzitten. Na Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic kondigde de club dinsdag haar derde zomertransfer aan. Zoumana Keita tekende tot 2029.

Hij is een centrale verdediger die overkomt van Viktoria Köln, een derdeklasser uit Duitsland. Een atypische transfer voor Anderlecht toch wel. Het lijkt de bedoeling te zijn om hem snel in de A-kern te integreren. Op de sociale media van de club reageerde hij al kort op zijn eigen transfer.

"Het is een grote eer om voor een club als RSC Anderlecht te mogen spelen. Ik voel me heel goed en heel dankbaar voor het vertrouwen en de verantwoordelijkheid die de club me geeft. Na de eerste ontmoetingen hoefde ik niet lang na te denken. Ik wil dit gewoon doen", vertelde Keita.