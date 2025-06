Belgische aanvaller (ex-KAA Gent) speelt volgend seizoen in de Serie A

Cremonese zal volgend seizoen in de Serie A spelen. De Italiaanse club heeft zondag zijn ticket bemachtigd met een Belgische speler in de ploeg.

Het Cremonese van Jari Vandeputte heeft de play-offs van de Serie B gewonnen en promoveert dus naar de Serie A. Het Italiaanse team won met 2-3 van Spezia Calcio in de uitwedstrijd van het tweeluik. In de heenwedstrijd van deze finale eindigden beide clubs met een doelpuntloos gelijkspel.

De centrale middenvelder uit Gent speelde in totaal 271 minuten in deze beslissende promotiewedstrijden. Een halve finale en een heen-en terugwedstrijd in finale stonden op het programma. De voormalige speler van KAA Gent stond telkens in de basis.

Tijdens de wedstrijd die de promotie naar de Serie A betekende, speelde hij 73 minuten voordat hij werd vervangen. Hij gaf de assist op de tweede goal van Michele Collocolo.

Cremonese was in 2023 gedegradeerd na hun promotie. Deze keer zullen de spelers van Giovanni Stroppa als doel hebben om zich te handhaven en niet dezelfde nachtmerrie opnieuw te beleven.

Wat betreft de toekomst van Vandeputte, is het nog niet bekend of hij volgend seizoen bij de club zal blijven. Momenteel uitgeleend door Catanzaro, zou hij kunnen terugkeren naar het team van de Italiaanse tweede divisie. Meer informatie over dit dossier zal binnenkort volgen.