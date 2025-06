Gaat Anderlecht het à la Union SG proberen? Onbekende parel met grote adelbrieven tekent in Lotto Park

Jan Vertonghen heeft onlangs afscheid genomen van RSC Anderlecht. En dus moest er versterking gaan bijkomen achterin. Die is nu gevonden met Zoumana Keita. Een transfer die je bijna à la Union zou kunnen noemen, want echt bekend is hij niet op dit moment.

RSC Anderlecht is volop bezig met een nieuw elan te schrijven. In die optiek mogen we ook de nieuwe transferpolitiek onder leiding van Olivier Renard zien. Er wordt daarbij enorm ingezet op jong talent, zoveel is duidelijk.

Cedric Hatenboer kwam eigenlijk al in januari naar Anderlecht, maar werd eerst nog uitgeleend. En ook Mihajlo Cvetkovic werd al voorgesteld bij paars-wit. Een 20-jarige defensieve middenvelder en een 18-jarige spits, dat is inzetten op de toekomst.

Inzetten op jong talent

En nu is er met Zoumana Keita een derde sterkhouder bijgekomen. De 19-jarige centrale verdediger maakte afgelopen seizoen de nodige indrukken in Duitsland en krijgt een contract tot juni 2029 bij RSC Anderlecht. Het plan is om hem gestaag te brengen.

Keita is heel tevreden dat hij bij Anderlecht aan de slag mag: "Het is een grote eer om voor een club als RSC Anderlecht te mogen spelen. Ik wil dit gewoon doen", blikte hij al even vooruit op wat er gaat komen.

Daar is zoumana keita dan, ik ken hem niet maar wel benieuwd wat hij kan. pic.twitter.com/KM7Zby2gQh — Trust mauve youth (@seprsca) June 3, 2025

Paars-wit moet al vrij snel aan de bak in de Europese competities om de groepsfase van de Europa League te halen. Elke speler die een meerwaarde kan betekenen, kunnen ze dan al zeker en vast gebruiken. Mogelijk hoort ook Keita daar al bij.

Een speler halen uit de Duitse derde klasse? Dat is iets wat we de voorbije jaren vooral aan Union SG zouden hebben toegeschreven. Maar elke nieuwkomer die zij wisten te halen zorgde wel voor een serieuze meerwaarde én succes.

Fans zijn benieuwd

Dus gaat Olivier Renard misschien ook stilaan meer en meer dat pad bewandelen. Ook al is de centrale verdediger nog niet bekend in België, toch is iedereen vol lof voor zijn kwaliteiten.

"Zijn lichaam op 19-jarige leeftijd is ongelooflijk, hij is bijna onmogelijk te passeren. Dit zijn buitengewone kwaliteiten. Eerder was hij bang voor de bal. We hebben veel gewerkt om hem te helpen deze situaties beter aan te pakken", vertelde zijn coach Olaf Janßen eerder al.

✅️ Officiel !



📝 Le RSC Anderlecht signe Zoumana Keita (19 ans), défenseur central, jusqu’en 2029.



Formé au FC Köln et lancé en pro au Viktoria Köln, ce joueur 🇩🇪🇲🇱 se distingue par sa vitesse, sa puissance et sa mentalité.



Bienvenue, Zoumana ! 💜🤍



📸 @rscanderlecht pic.twitter.com/Xsn8lW4mmw — RSC Anderlecht FR (@FRRSCAnderlecht) June 3, 2025

Snelheid, stootkracht en mentaliteit worden ook door paars-wit zelf al naar voren geschoven als kwaliteiten van de speler. En dus mag hij veelbelovend genoemd worden.

Marktwaarde stijgt zienderogen

Ook de fans zijn benieuwd wat Keita kan. Bij Viktoria Köln kwam hij vanuit de U19 in de A-kern terecht in de Duitse derde klasse. Daar had hij een moeilijk seizoensbegin met weinig speelkansen.

Daarna werd hij ook nog eens afgeremd door een blessure aan de enkel, maar sinds februari kwam hij wel in de plannen van de coach voor. Dat ze hem onlangs een verlengd contract tot 2027 gaven, maakt duidelijk dat hij er indruk heeft gemaakt.