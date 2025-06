Alexis Saelemaekers laat in zijn kaarten kijken en spreekt zich uit over zijn toekomst

Alexis Saelemaekers zal deze zomer een belangrijke keuze moeten maken. Blijft hij bij AC Milan, of kiest hij weer voor een nieuw avontuur?

Alexis Saelemaekers werd door bondscoach Rudi Garcia opgeroepen voor deze interlandperiode. Hij zit dus bij de selectie voor de interlands tegen Noord-Macedonië en Wales.

Maar het belangrijkste voor Saelemaekers deze zomer zal toch zijn toekomst zijn. Hij werd afgelopen seizoen door AC Milan uitgeleend aan AS Roma.

AC Milan heeft ondertussen een nieuwe coach, terwijl Saelemaekers normaal gezien terugkeert naar de club. Hij heeft er nog een contract tot juni 2027. Hij sprak tijdens de persconferentie van de Rode Duivels over zijn toekomst.

"Ik heb nog geen contact gehad met Allegri, maar het is zeker een optie om bij Milan te blijven", zegt hij duidelijk volgens Het Nieuwsblad. "Ik ben er graag."

"Het belangrijkste is om een project te vinden dat bij me past en waar ik speelminuten kan krijgen. Het is aan mij om aan de nieuwe coach te tonen dat ik in staat ben om het team iets bij te brengen", besluit hij.