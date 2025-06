Is Zeno Debast nu verdediger of middenvelder? Rode Duivel antwoordt zelf duidelijk

Het eerste seizoen van Zeno Debast bij Sporting CP zit erop. Hij is een beker en landstitel rijker, maar ook... een nieuwe positie.

Zeno Debast vertrok afgelopen zomer naar Sporting CP. Hij verliet Anderlecht als een centrale verdediger en kwam aan als een centrale verdediger. Tot coach Rui Borges plots een middenvelder in hem zag.

"Soms was het van de hak op de tak - ik speelde rechtsachter, linksachter, centraal achterin, als aanvallende middenvelder en dus ook op de zes. Aan de bal viel dat goed mee, maar in balverlies was het bij momenten zoeken", vertelde Debast bij Het Laatste Nieuws.

Om plots middenvelder te worden moest hij heel wat aanpassen. "Ik had vooral moeite met mijn positionering. Moet ik doordraaien of de bal laten lopen… Ineens moest ik ook mee druk zetten met de spits en had ik de bal met de rug naar doel toe."

Maar echt een middenvelder voelt hij zich duidelijk nog niet. "Het is een troef dat ik op beide posities kan spelen, maar ik voel me nog steeds een centrale verdediger. Dat is niet veranderd."

Alleen zou zijn coach dat dus helemaal anders kunnen zien. "Ik heb een gesprek gehad met hem. Hij ziet in mij ook een middenvelder en wilde dat een kans geven. Die keuze draaide goed uit en ik ben er blijven staan."

"Weet je: ik ben groot geworden en opgegroeid als centrale verdediger. Die automatismen zitten erin. En ik train soms nog op die positie, dat is zo intern besproken. Ik wil de finesses en de feeling van het verdedigen niet verliezen", besluit Debast.