Jaarloon, premies én... tekenbonus: 'Kevin De Bruyne gaat deze bedragen verdienen als speler van Napoli'

Kevin De Bruyne gaat voor SSC Napoli voetballen. De handtekening volgt na de interlandbreak. De Rode Duivel levert dan wel in, maar boterhammen met choco zal hij niet moéten eten.

Het was de bedoeling van SSC Napoli om Kevin De Bruyne afgelopen maandag officieel voor te stellen. De timing was - mede door de interlandbreak - echter te krap.

We kunnen wél stellen: de punten en komma's zijn de voorbije uren op de correcte plaatsen gezet. Enkel medische proeven en een handtekening scheiden De Bruyne van Partenopei.

Wanneer wordt Kevin De Bruyne voorgesteld als speler van SSC Napoli?

Al wil de interlandbreak wel meteen zeggen dat we nog even geduld moeten hebben. De Bruyne vertoeft momenteel bij de Rode Duivels en reist volgende af naar Napels.

We kennen ondertussen ook de cijfertjes in het contract. De Bruyne gaat voor twee seizoenen tekenen bij Napoli. In de overeenkomst zit een optie op een bijkomende jaargang vervat.

Wat gaat Kevin De Bruyne verdienen als speler van SSC Napoli?

Onze 33-jarige landgenoot zal jaarlijks zes miljoen euro opstrijken, bonussen en premies niét inbegrepen. In ruil voor zijn krabbel krijgt De Bruyne al meteen een tekenbonus van tien miljoen euro.