Opnieuw wat Barcelona-magie bij Club Brugge? Anderlecht ligt op de loer, voltreffers en mishits in verleden

Ferran Jutgla lijkt op weg naar een transfer uit Brugge. Zo verdwijnt er opnieuw wat Barcelona-dna uit blauw-zwart. Al is de kans realistisch dat er snel opnieuw opvolgers klaar staan met een verleden bij de Catalaanse topclub.

Volgens het Spaanse Sport zien zowel Club Brugge als RSC Anderlecht wel wat in Rubén Lopez, een 20-jarige groeibriljant van Barcelona. De middenvelder maakte afgelopen seizoen de nodige indruk bij de B-ploeg van de Catalanen.

Hij speelde bijna elke wedstrijd en scoorde twee goals en gaf twee assists. Dat team huurde hem mét aankoopoptie van Deportivo La Coruna, waar hij nog tot juni 2028 onder contract ligt. Nu kan hij dus mogelijk naar België komen.

Kapers op de kust

Het zou wel eens spannend kunnen gaan worden voor de speler, want er zijn nog wel andere kapers op de kust. Toch lijkt Club Brugge misschien wel over de beste papieren te beschikken. Het verleden kan daarbij ook een handje helpen.

Met Ferran Jutgla hebben ze de voorbije drie seizoenen ook al een speler met een verleden bij Barcelona in huis gehaald. En dat kan voor Rubén Lopez een incentive zijn om de overstap te wagen naar Club Brugge, eerder dan naar Anderlecht.

🧐 l Le Club Brugge s'est renseigné sur le milieu de terrain du FC Barcelone, Ruben Lopez



Anderlecht a quant à lui demandé les conditions d'un transfert auprès du camp du joueur(@sachatavolieri) pic.twitter.com/WefCSQB1Br — Ma Pro League (@MaProLeague) May 29, 2025

Deportivo La Coruna lijkt echter ook geneigd om de jonge Spanjaard nog wel kansen te willen geven in de Spaanse tweede klasse, terwijl er ook nog andere ploegen van de Spaanse tweede klasse wel wat in hem zouden zien. Op FIFA heeft hij een waarde van 56 en op Transfermarkt van 200.000 euro, maar in realiteit zou hij wel wat meer waard zijn.

Of het zover komt dat Rubén Lopez de achtste Spanjaard wordt in loondienst van blauw-zwart is nog af te wachten. Hij zou ook lang niet de eerste zijn die wat Barcelona-DNA in de ploeg komt brengen, want Jutgla is niet de enige uit het verleden.

Eerdere ervaringen

Bovendien heeft Club Brugge met Ludovit Reis nog een speler met een verleden bij Barcelona op het oog - hij speelt momenteel wel bij Hamburg, maar was van 2019 tot 2021 actief bij Barcelona B. En daar eindigt het dus niet.

Eidur Gudjohnsen is misschien het meest bekende voorbeeld. Hij speelde van 2006 tot 2009 bij Barcelona en kwam uiteindelijk via Cercle Brugge in 2013 bij Club Brugge terecht, al was het maar voor één seizoen.

Niet allemaal voltreffers

Ook Victor Vazquez mag zeker niet worden vergeten. Hij speelde 4,5 jaar voor Club Brugge en zorgde er tussen 2011 en 2016 mee voor de revival bij het Venetië van het Noorden. Toch waren het niet allemaal voltreffers te noemen.

Denk bijvoorbeeld aan Victor Barbera, die onlangs in totaal dertien maanden de revue passeerde bij Club Brugge en uiteindelijk terug naar Barcelona B trok, nadat hij enkel bij Club NXT indruk kon maken met zes goals in negentien wedstrijden. Wordt Lopez wél een voltreffer? Wait & See ...