"Kijk deze rotzooi": Romelu Lukaku komt met ludiek antwoord op Onana die hem plaagt

We weten dat Romelu Lukaku en Amadou Onana een goede relatie hebben. De laatste story die Big Rom plaatste als reactie op de speler van Aston Villa bevestigt dit nog meer.

Op maandag hebben de Rode Duivels deelgenomen aan een open training. Dit gaf veel supporters de kans om verschillende spelers te ontmoeten. 1400 fans waren aanwezig op het trainingscentrum in Tubeke.

Tijdens deze sessie heerste er een goede sfeer onder hen. De glimlachen waren talrijk en er was veel plagerij. Zo was bijvoorbeeld te zien dat Romelu Lukaku plezier had met de nieuwe speler in de selectie, Diego Moreira. Er is al een goede band tussen de twee mannen.

Amadou Onana had ook veel plezier met Big Rom. Op zijn Instagram-account plaatste de in Dakar geboren speler een verhaal waarin hij "Vamooooos" schreef, vergezeld van een foto waarop hij Lukaku leek te plagen.

Romelu Lukaku reageerde direct op deze publicatie met een verhaal. "Dag één en mijn broer probeert me al te testen, kijk deze rotzooi šŸ¤£", schreef de in Antwerpen geboren speler.

Andere spelers waren ook medeplichtig. Zo kon men ook een goede verstandhouding opmerken tussen Diego Moreira, Youri Tielemans en Amadou Onana tijdens deze sessie. Het is altijd belangrijk voor een groep om goede relaties te onderhouden, dus deze glimlachen en plagerijen zijn positief in aanloop naar de komende twee wedstrijden van de Rode Duivels. Aanstaande vrijdag zal België tegen Noord-Macedonië spelen op verplaatsing, terwijl op 9 juni een confrontatie met Wales in het Koning Boudewijnstadion op het programma staat.