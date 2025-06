'Portugal neemt ingrijpende beslissing over Roberto Martínez'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Roberto Martínez zou binnenkort afscheid moeten nemen van Portugal. De Spaanse coach zal misschien niet op de Portugese bank zitten tijdens de kwalificatiefase voor het WK 2026.

Na een volledig mislukt WK 2022 met België, stapte Roberto Martínez over naar Portugal met als doel het EK 2024. Tijdens dit laatste toernooi werd de Seleção in de kwartfinales uitgeschakeld door Frankrijk na een strafschoppenserie in hun nadeel.

De samenwerking tussen het nationale team van Cristiano Ronaldo en de Spaanse coach lijkt binnenkort tot een einde te komen volgens de Portugese tv-zender SIC Notícias. De Portugezen bereiden zich voor op de halve finales van de Nations League en de kwalificaties voor het WK 2026 moeten zelfs nog beginnen voor hen.

Desondanks, zelfs als het team onder leiding van de voormalige coach van de Rode Duivels de Nations League wint, lijkt het erop dat Roberto Martínez toch ontslagen zal worden. Hij zal hoogstwaarschijnlijk niet de kwalificatiefase voor het WK 2026 ingaan.

Veel bekritiseerd vanwege zijn tactische keuzes tijdens eerdere wedstrijden, komt deze beslissing niet als een grote verrassing in Portugal. Toch is de balans niet rampzalig, maar zijn keuzes doen stof opwaaien...

De coach stond 28 keer aan de zijlijn van het Portugese team. Zijn team heeft 20 overwinningen geboekt, maar heeft ook vier nederlagen en vier gelijke spelen geleden. De huidige interlandperiode zou dus wel eens zijn laatste kunnen zijn als bondscoach. Zijn contract loopt echter nog tot 31 juli 2026, dus tot na het volgende Wereldkampioenschap.