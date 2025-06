Gent moét komend seizoen (even?) uitwijken naar ander stadion en daar is Anderlecht verantwoordelijk voor

Jong KAA Gent weet eindelijk waar de thuiswedstrijden volgend seizoen zullen gespeeld worden. En is een opvallende én noodzakelijke keuze geworden.

Jong KAA Gent werkte vorig seizoen de thuiswedstrijden af in de Chillax Arena in Oostakker. Door de promotie van De Jonge Buffalo's naar de Challenger Pro League moest er worden gezocht naar een nieuwe thuishaven.

De Gentenaars dachten even dé oplossing te hebben gevonden in Deinze. Door het faillissement van KMSK Deinze leek de Dakota Arena beschikbaar. Maar dat was zonder RSC Anderlecht gerekend.

Waar gaat Jong KAA Gent de thuiswedstrijden afwerken?

Ondanks een mondeling akkoord besloot de eigenaar van de Dakota Arena alsnog om verder te gaan met paars-wit. Ook volgend seizoen spelen RSCA Futures hun thuiswedstrijden in het Oost-Vlaamse Deinze.

"Jong KAA Gent zal het nieuwe seizoen starten in de Planet Group Arena", bevestigen De Buffalo's ondertussen. "Een terugkeer naar een aangepaste Chillax Arena in een later stadium is niet uitgesloten."

Géén ideale omstandigheden

Ideaal is het allemaal niet. De grasmat van de Planet Group Arena is alvast niét gebaat bij de nieuwe omstandigheden. En laat Gent net nu voor hét seizoen van de waarheid te staan…