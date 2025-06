Cyriel Dessers bevestigt interesse van topclubs én praat over eventuele transfer

Cyriel Dessers heeft een topseizoen achter de rug. Het is dan ook niet onlogisch dat zijn naam op enkele verlanglijstjes prijkt. Wat heeft hij zelf te zeggen over een mogelijke transfer?

29 doelpunten en 7 assists in 55 wedstrijden. Cyriel Dessers kan terugblikken op een schitterend seizoen bij Rangers FC.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er interesse is in de 30-jarige aanvaller. We schreven eerder al dat AEK Athene heeft geïnformeerd. Ondertussen heeft ook Olympiakos Piraeus zich gemeld.

Speelt Cyriel Dessers volgend seizoen in het grauwe Schotland of het zonnige Griekenland?

Met andere woorden: zien we Dessers volgend seizoen onder de Griekse zon voetballen? "Met mijn statistieken is het normaal dat er interesse is."

"Ik heb zelf ook vernomen dat AEK Athene en Olympiakos willen praten", gaat Dessers verder in de Schotse media. "Maar ik wil nu vooral van mijn vakantie genieten."

De achtvoudig Nigeriaans international laat het achterste van zijn tong niet zien. "Ik heb nog twee jaar contract bij een fantastische club als Rangers. Ik hoef niet te vertrekken."