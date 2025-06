Mag hij verlengen of vertrekken? 'Antwerp heeft beslissing genomen over Vincent Janssen'

Het contract van Vincent Janssen bij Antwerp loopt na volgend seizoen af. The Great Old heeft ondertussen besloten wat het wil doen met zijn spits.

Antwerp eindigde afgelopen seizoen op de vijfde plaats. Na een spannende barragewedstrijd mag de club Europa niet in, Charleroi wel, dat op de Bosuil kwam winnen.

Een serieuze financiële en sportieve domper voor de club. Er zal toch hier en daar bespaard moeten worden binnen de ploeg, en dat zullen de spelers voelen.

Toby Alderweireld is ondertussen gestopt met voetballen, wat de loonkost toch al wat doet dalen. Maar er zijn nog grootverdieners bij Antwerp.

Volgens Het Laatste Nieuws is het daarom zo dat Vincent Janssen andere oorden mag gaan opzoeken. De spits miste het seizoenseinde vanwege een lastige blessure, en lijkt zo zijn laatste wedstrijd voor The Great Old te hebben gespeeld.

De Nederlander vertelde zelf onlangs dat hij gelukkig is bij Antwerp, en dat hij het ziet zou zien zitten om te blijven. Een verlengd verblijft lijkt er dus niet in te zitten.