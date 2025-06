Union, Club Brugge, Genk ... en één verrassing in ons dreamteam van het seizoen

De play-offs zijn helemaal voorbij en de prijzen zijn uitgedeeld. Het seizoen zit er helemaal op. En dus blikken we nog even terug met ons Team van het Seizoen. Uiteraard zitten daar een aantal absolute kleppers tussen van de topclubs.

Doelman

Anthony Moris heeft de criticasters meer dan lik op stuk gegeven. Vorig seizoen kreeg hij nog kritiek over zich heen, dit jaar heeft hij zich helemaal weten te rehabiliteren. Hij speelde alles in de Belgische competitie en was ook in Europa van grote waarde.

Niemand had meer clean sheets dan hem in de Jupiler Pro League (20). In totaal verzamelde hij 23 clean sheets in 51 wedstrijden.

Verdediging

In de verdediging kunnen we zeker niet naast een sterke El Ouahdi. Hij was van groot belang in aanvallend opzicht bij Genk met in totaal acht doelpunten en twee assists over alle competities heen en bracht het team zo naar de leiding na de reguliere competitie.

Op de linksachter kunnen we dan weer niet naast Maxim De Cuyper. Hij lijkt na vier goals en zeven assists en heel wat verdedigend werk klaar voor een stap hogerop.

Centraal achterin kiezen we voor nog een Bruggeling: Ordonez, die heel veel werk verrichte. Hij wordt geflankeerd door Mac Allister, die zeker in de play-offs naar zijn beste vorm toegroeide.

Middenveld

Op het middenveld was het niet al te makkelijk kiezen. Ardon Jashari werd Profvoetballer van het Jaar en kan dus al zeker niet over het hoofd gezien worden. Ook Hans Vanaken was bijzonder belangrijk voor Club Brugge - ook in de Champions League.

En dan worden de plaatsjes al duur. We geven Vanhoutte een plaatsje op het middenveld, al hadden we eigenlijk elke middenvelder van Union SG een plekje kunnen gunnen. En ook naast Christos Tzolis kunnen we niet met zestien goals en tien assists - zelfs Chéry met 12 goals en 6 assists verwijzen we zo naar de 'bank'.

Aanval

Voorin kunnen we niet anders dan de topschutters van het seizoen in de bloemetjes zetten. Tolu Arokodare was lange tijd de beste spits van deze competitie, terwijl Bertaccini quasi eigenhandig ervoor zorgde dat STVV alsnog in eerste klasse kon blijven.

Er was ook veel te zeggen voor een aantal andere spelers, maar zij speelden wat minder doorheen het seizoen en leggen het op die manier af tegen deze twee.