Fier of spijt? Hans Vanaken maakt de balans op van seizoen Club Brugge

Hans Vanaken was dinsdag aanwezig op de persconferentie van de Rode Duivels. Hij blikte nog eens terug op het seizoen van Club Brugge.

Club Brugge beleefde een mooi seizoen. Blauw-zwart speelde goed in de reguliere competitie en kende geweldige play-offs. Helaas voor Club deed Union het nóg beter met 28 op 30.

Bovendien blinkten de Bruggenaars uit in de Champions League. Kapitein Hans Vanaken kan alleen maar tevreden zijn. "We mogen met Club Brugge terugblikken op een geweldig seizoen, met bekerwinst en een geweldige Europese campagne", zegt hij volgens Het Nieuwsblad.

"We grijpen net naast de titel, maar we hadden het niet zelf in de hand. Je kan wel terugkijken naar wedstrijden in het seizoen waar we het hebben laten liggen, maar dat is voor elke ploeg zo", gaat hij verder. Dan verwijst hij vooral naar wedstrijden die na een Europese match volgden. Zo liet Club in de reguliere competitie nog vaak punten liggen tegen 'kleinere' clubs.

"We hebben een goede constante gehaald, we mogen fier zijn", klinkt het nog. Het is verder opvallend dat er van de landskampioen, Union SG, geen enkele speler bij de Rode Duivels zit.

"Die keuze is aan de coach om te maken. Het is niet aan ons om te zeggen wie er bij moet zijn. Iedereen die er bij is, verdient het", besluit Vanaken.