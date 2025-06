Hoogmoed komt voor de val: hoe onverwachte degradatie in Nederland voor grote (transfer)gevolgen zorgt in ons land

Sensatie in de Nederlandse play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Het nummer zeven uit de Keukenkampioen Divisie heeft de promotie weten te bewerkstelligen tegen Willem II. En dat heeft ook zijn gevolgen voor een speler in ons land.

Eerst het goede nieuws. Telstar heeft zijn ticket voor de Eredivisie te strikken. Ze eindigden dit seizoen nochtans pas als zevende in de tweede klasse, maar wonnen drie barrages om alsnog de promotie te claimen.

Het laatste seizoen in de Eredivisie van Telstar dateert alweer van 1977-1978. Toen werden ze achttiende en laatste, daarna eindigden ze nooit boven de vierde plaats in tweede klasse en een aantal keren was degradatie zelfs dichterbij dan promotie.

Tante Dicky beleeft wondermooie dag

Topschutter aller tijden bij het team is Glynor Plet, die we nog kennen van bij Zulte Waregem en KRC Genk. Hij beleefde twee indrukwekkende stints bij Telstar. Dit seizoen speelde onder meer Ronald Koeman Junior als doelman voor De Witte Leeuwen.

Voor Dicky Sintenie - Tante Dicky voor iedereen die Telstar kent - een weergaloos moment. De 87-jarige vrijwilligster maakt na 47 jaar alsnog een keertje een promotie naar de Eredivisie mee.

Ze ontvangt de spelers op de club en maakt onder meer de broodjes. Na de promotie was ze emotioneel, omdat de spelers zeiden dat ze het voor haar hadden gedaan zodat ze op haar leeftijd nog eens kon proeven van Eredivisie-voetbal met haar favoriete club.

Hoogmoed komt voor de val

Waar er winnaars zijn, zijn er natuurlijk ook verliezers. En deze keer is de grote verliezer Willem II uit Tilburg. Zij degraderen na een jaartje in de Eredivisie meteen terug. Lange tijd stonden ze nochtans op een veilige plaats, maar in de laatste maanden liep het verkeerd.

Sinds januari 2025 pakten ze nog amper vier(!) punten, waardoor ze helemaal terug tuimelden in het klassement naar de zestiende plaats en zo barrages moesten gaan spelen. Tegen Dordrecht liep het nog goed, tegen Telstar niet meer.

En dus valt het doek alweer voor Willem II, dat volgend seizoen wel opnieuw een van de favorieten zal zijn in de Keukenkampioen Divisie. Rest de vraag: met wie gaan ze dat allemaal doen?

Transfer Lierse op de helling

De degradatie heeft namelijk ook zijn gevolgen op de transfermarkt. En ook voor een speler uit de Belgische competitie. In februari kondigden ze nog de komst aan van Maxim Kireev, een 20-jarige Wit-Russische middenvelder van Lierse.

Door een clausule in het nieuwe contract voor Kireev gaat de deal nu echter niet door. En dus moet Kireev alsnog op zoek naar een andere club en wenkt er voor de metronoom op het middenveld geen avontuur in een nieuwe land.

Naar Zulte Waregem?

Het jeugdproduct van Anderlecht die ook de Belgische nationaliteit heeft, kan dus op zoek naar een nieuwe uitdaging. Sven Vandenbroeck was de ontdekker van hem bij Lierse en zou hem graag naar Zulte Waregem halen.

Kireev gaf al aan dat hij de coach goed kent en staat niet weigerachtig tegen een deal naar Essevee. Jonathan Kindermans van Lierse dweepte in Gazet van Antwerpen met nog meer interesse: "Er is heel veel interesse voor Maxim. Logisch ook. De voorwaarden zijn bekend."

Of andere opties?

"Om je een idee te geven: tien minuten nadat de degradatie van Willem II een feit was, had ik al vijf of zes ploegen aan de lijn om te informeren naar zijn situatie. De bal ligt nu in het kamp van de speler en zijn entourage. Voor ons is er geen haast bij. Desnoods sluit Kireev op woensdag 18 juni mee aan."

Sinds zijn 'transfer' zat Kireev niet meer in de selectie bij Lierse, maar in zeventien wedstrijden maakte hij daarvoor de nodige indruk met drie goals en vijf assists. Wenkt nu de Jupiler Pro League?