Initiatief van de bond bleek een schot in de roos te zijn: "Ik was toch onder de indruk"

De Rode Duivels trainden gisteren voor de eerste keer deze week in Tubeke. Drie prominente gasten waren aanwezig.

Een mooie succesvolle eerste training voor de Rode Duivels: honderden supporters waren aanwezig om foto's te maken en handtekeningen te verzamelen, terwijl ze ook ook drie helden van vroeger ontmoetten. Enzo Scifo, Franky Vander Elst en Michel De Wolf waren de gasten van de federatie.

De drie voormalige Rode Duivels konden praten met de spelers, coach Rudi Garcia en ook met Vincent Mannaert: "Toch wel wat emoties, trots en dan is het een gelegenheid om te praten met de staf en sommige spelers. Het is altijd leuk om op een bepaalde manier de geschiedenis te herbeleven en ze misschien te inspireren. Ik hoop het in ieder geval. Deze erkenning raakt altijd", legt Enzo Scifo uit aan de RTBF.

Onze voormalige magistrale spelverdeler waardeert het initiatief van de federatie en twijfelde niet lang over het aanbod: "We hebben deel uitgemaakt van de geschiedenis, dus als we dit verzoek krijgen om te komen, zijn we er altijd. We weten dat dit dingen zijn die kunnen motiveren."

"Wij zijn hier met veel bescheidenheid, niet om hen te vertellen hoe ze moeten spelen, maar zeker om iets in te blazen. Om te zeggen dat wij uitzonderlijke dingen hebben gedaan omdat er passie, trots en eenheid was. We waren niet de besten, maar we bereikten vaak onze doelen", besluit Scifo.

Michel De Wolf was ook onder de indruk: "Het is geweldig. Nu kan iedereen in zekere zin deelnemen aan het feest. En ik moet zeggen dat ik, met de uitnodiging van de federatie, toch onder de indruk ben. Deze spelers zijn echt atleten, terwijl wij dat niet echt waren. Wij waren voetballers, maar hier en nu zijn het echt atleten die voor zichzelf zorgen, die alles doen. Indrukwekkend." Een zeer duidelijk positief initiatief, dat voor herhaling vatbaar is.