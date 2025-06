Maar liefst zeven spelers mogen vertrekken bij Club Brugge, dat voor bijna onmogelijke opdracht staat deze zomer

Club Brugge heeft heel wat werk deze zomer. Tal van sterkhouders gaan richting de uitgang, en mogen dat ook. Maar blauw-zwart wil alles op alles zetten om nog twee sleutelpionnen te houden.

Club Brugge staat voor een drukke transferzomer, dat is zeker. Door het geweldige seizoen dat blauw-zwart beleefde, hebben heel wat spelers zich in de kijker gespeeld. Er zullen dan ook een aantal jongens vertrekken deze zomer.

Er zijn maar liefst vier sterkhouders die sowieso op zoek mogen gaan naar een nieuwe club. Het Laatste Nieuws meldt dat Joël Ordoñez, Maxim De Cuyper, Raphael Onyedika en Ferran Jutglà een transfer werd beloond.

Het is dus meer dan waarschijnlijk dat deze vier sowieso vertrekken deze mercato. Ook Chemsdine Talbi kan eventueel vertrekken. Ook van Casper Nielsen Michał Skoras wordt een transfer verwacht.

Heel wat sterkhouders die de deur uitgaan. Maar blauw-zwart zit nog met twee lastige dossiers. Club wil Christos Tzolis en Ardon Jashari namelijk bijzonder graag houden.

Maar dat zal nog moeilijk zijn. De twee toonden hun kwaliteiten in de Champions League en vooral Jashari staat op de radar bij verschillende Europese topclubs zoals Manchester City. Zal Club hem nog een jaartje in Brugge kunnen houden? Hij kwam pas afgelopen zomer over van FC Luzern.