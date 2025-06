Niét iedereen zwicht: 'Real Madrid-sterkhouder kan salaris verviervoudigen (!) in woestijn, maar wil in Spanje blijven'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Antonio Rüdiger heeft een waanzinnig aanbod van Al Hilal SFC geweigerd. De verdediger kon zijn salaris verviervoudigen.

Al Hilal SFC trok alle registers open om Antonio Rüdiger naar Saoedi-Arabië te halen. En er werd naar goede gewoontje niét naar een nulletje meer of minder gekeken.

De Spaanse media weten dat Al Hilal bereid was om het salaris van de 32-jarige verdediger te verviervoudigen. Voor de volledigheid: Rüdiger verdient vijftien miljoen euro per seizoen in Madrid.

180 miljoen (!) euro

Bovendien kon Rüdiger er een contract voor drie seizoenen tekenen. Gaan we even rekenen? De 79-voudig Duits international laat op die manier 180 miljoen euro (!) schieten.

Rüdiger gaf in een gesprek met Florentino Perez aan dat hij bij Real Madrid wil blijven. Zijn contract in het Estadio Santiago Bernabeu loopt tot medio 2026.

Gaat Real Madrid het contract van Antonio Rüdiger verlengen?

De Koninklijke staat ervoor open om te onderhandelen over een verlenging van die overeenkomst. Al zal dat voor een dertiger géén langdurige overeenkomst meer zijn…