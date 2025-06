Zal Hans Vanaken opnieuw een kans krijgen bij de Rode Duivels? Club-middenvelder spreekt zelf over zijn kansen

De Rode Duivels spelen binnenkort twee WK-kwalificatiewedstrijden. Zal Hans Vanaken, net als in het tweeluik tegen Oekraïen, minuten maken?

Hans Vanaken is er opnieuw bij. De middenvelder van Club Brugge werd door bondscoach Rudi Garcia opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Macedonië en Wales.

In beide wedstrijden tegen Oekraïne mocht Vanaken spelen. De ene keer als invaller en de andere keer al titularis. Zal hij nu opnieuw minuten krijgen van de Franse bondscoach?

"De concurrentie is altijd aanwezig", begint Vanaken volgens Het Nieuwsblad. "De schorsing van Tielemans tegen Oekraïne heeft me de kans gegeven om te starten. Ik heb toen geprobeerd om iets bij te dragen en dat is goed gelukt."

"Maar nu Tielemans en Onana terug zijn, is het afwachten of ik opnieuw in de basis zal staan. Ik kom niet naar hier om een basisplek op te eisen. Het is aan de coach om de keuze te maken", gaat hij verder. Vanaken lijkt van Rudi Garcia voor het eerst een echte kans te krijgen bij de nationale ploeg.

"Het is alleszins een feit dat ik me een deel van de ploeg voel onder deze coach. Tegen Oekraïne mocht ik invallen, maar dat was ook door omstandigheden. Nu zijn Tielemans en Onana terug, dus we zullen afwachten", besluit Vanaken.