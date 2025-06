'Barça verrast vriend en vijand en plukt sterkhouder weg bij Engelse topclub'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

FC Barcelona is goed op weg om een héél interessante slag te slaan. De Catalaanse grootmacht plukt Thomas Partey weg bij Arsenal FC.

We gaan zelfs meer zeggen: FC Barcelona gaat Thomas Partey transfervrij naar Camp Nou halen. Dat bevestigen de Engelse én Spaanse media.

De 51-voudig Ghanees internationaal is op het einde van de maand transfervrij. Arsenal FC probeert al maandenlang zijn contract te verlengen, maar zonder succes.

Maakt Thomas Partey een verrassende transfer?

Barça ziet in de 31-jarige middenvelder een ideale versterking voor het middenveld. Bovendien is zijn transfervrije status een geschenk voor de financieel geplaagde Catalanen.

Al is de buit nog niet helemaal binnen. Ook Juventus FC ligt op vinkenslag. Al lijkt de voorkeur van de speler zelf in Spanje te liggen.

Sportieve én financiële aderlating

Voor Arsenal is het dan weer een aderlating. The Gunners betaalden in 2020 nog vijftig miljoen euro om Partey weg te halen bij Atlético Madrid.