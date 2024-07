Hein Vanhaezebrouck geeft zijn titelfavoriet en is zeer duidelijk

De competitie zal vrijdagavond van start gaan. Hein Vanhaezebrouck gaf alvast zijn absolute titelfavoriet.

Landskampioen Club Brugge krijgt de eer om vrijdagavond de competitie te openen. Blauw-zwart neemt het dan in eigen huis op tegen KV Mechelen.

De competitie is nog niet bezig, maar Hein Vanhaezebrouck heeft toch al zijn titelfavoriet durven geven. "Voor mij is Club Brugge titelfavoriet nummer één", is hij duidelijk bij Het Nieuwsblad.

"En daaronder heb je zes uitdagers die zullen meestrijden voor Play-off 1", gaat de ex-coach verder. "Na onze titel met Gent dacht ik echt dat Club de hegemonie in België volledig zou overnemen. In Zwitserland had je Basel dat acht jaar na elkaar kampioen werd, in Frankrijk heeft Lyon zo’n periode gehad…"

"Je bedoelt dat ze het Bayern van België hadden moeten worden?", pikte Franky Van der Elst in. "Bayern was een te makkelijke keuze. (lacht) Maar wat ik wil zeggen: Club Brugge is daar niet in geslaagd. Ze zijn nog wel geregeld kampioen geworden, maar ze hebben niet die voorsprong kunnen pakken die ik verwacht had", gaat Vanhaezebrouck verder.

"Ze hebben veel geld, het meeste van alle ploegen, maar als je ook echt het Bayern van België wil worden moet je dat geld ook juist besteden en meer goeie beslissingen nemen. Ze hebben eens een spits van zeven miljoen gekocht. Dat marcheerde niet. Ze hebben er ook eens één van zeventien miljoen gekocht. Oei, dat marcheerde ook niet", besluit hij.