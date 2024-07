'Verrassende Belgische club gaat miljoenen uitgeven en troeft Anderlecht en Club Brugge af'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KVC Westerlo heeft het deze zomer nog redelijk rustig gehouden op de transfermarkt. De Kemphanen willen nu wel uitpakken met een miljoenentransfer. De onderhandelingen komen in de finale fase terecht stilaan.

Bij KVC Westerlo bewoog er deze zomer nog niet erg veel op de transfermarkt. Maar de club wil nu duidelijk wel uitpakken met de komst van een verdediger. Het gaat over Emin Bayram, die afgelopen seizoen ook al in het Kuipje rondliep.

De Turk werd afgelopen seizoen namelijk al door Galatasaray uitgeleend aan Westerlo. Nu willen De Kemphanen hem echter definitief overkopen, omdat ze wel degelijk in hem geloven en dat in Turkije niet helemaal het geval is.

© photonews

Een persoonlijk akkoord is er ondertussen al meer dan een week, maar op clubniveau is er nog geen akkoord. Beide clubs zijn momenteel met elkaar aan het onderhandelen en zouden een akkoord naderen volgens Turkse bronnen.

Transferbedrag kan oplopen tot vier miljoen euro

Westerlo zou 2,5 miljoen euro betalen. Volgens de bronnen zou dat aangevuld worden met 50% op de doorverkoop tot een totaalbedrag van maximaal vier miljoen euro. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt ook op vier miljoen euro geschat.

Ook Club Brugge en Anderlecht zouden interesse hebben getoond, maar Westerlo was er het snelste bij en lijkt nu ook niet meer ver van een akkoord te zijn. We volgen de deal de komende uren en dagen met u op.