Reactie Wat een strijdlust voor een reeds gedegradeerde ploeg! Beerschot-spelers verdienen respect: "Alsof ik neergestoken werd"

Beerschot verloor zaterdag in extremis tegen Cercle Brugge, maar toonde ondanks een zwaar seizoen en de zekerheid van degradatie opnieuw veel veerkracht. De spelers stapten in Brugge het veld op zonder tekenen van gelatenheid. Eén ding is duidelijk: opgeven staat niet in hun woordenboek.

Beerschot had meer verdiend, minstens een punt. Na twee ballen op het kader leek invaller Redan laat in de wedstrijd nog de 1-1 te maken, maar in de 95ste minuut kopte Cercle-verdediger Perrin alsnog de winnende treffer binnen. De ontgoocheling was groot. Doelman Davor Matijas, die meerdere reddingen verrichtte, verwoordde het gevoel scherp: “Alsof iemand me neerstak met een mes.” Volgens hem is het verlies onterecht en typeert het het hele seizoen: dicht bij een resultaat, maar telkens met lege handen achterblijven. Toch mag het resultaat als een voetnoot beschouwd worden, aangezien Beerschot al zeker was van degradatie. Op het veld was daar echter niets van te merken. Coach Dirk Kuyt zag zijn spelers opnieuw alles geven. “De energie kwam deze week beetje bij beetje terug. Ik kan niemand iets kwalijk nemen", zei hij. Kuyt benadrukte dat Beerschot zich in de resterende wedstrijden nog altijd wil tonen. “We geven niet op. We blijven strijden, voor onszelf én voor de competitie. Deze moeilijke periode zal ons uiteindelijk sterker maken.” Ook Matijas bevestigde die strijdlust: “Wij weigeren op te geven. Dit blijft eersteklassevoetbal. Winnen moet altijd het doel zijn. Geen enkele ploeg zal het makkelijk hebben tegen ons, daar mag iedereen zeker van zijn.”