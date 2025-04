Jan Vertonghen denkt aan vertrek uit België: "Dat is iets wat nog altijd in mijn hoofd zit"

Jan Vertonghen heeft duidelijk gemaakt dat dit inderdaad zijn laatste seizoen als speler is. Maar wat er daarna komt is nog onduidelijk.

Eerder had hij gezegd dat verhuizen naar Portugal (waar hij twee jaar bij Benfica speelde) hem zou kunnen interesseren. Daar zou hij zijn goede vriend Mousa Dembélé terugvinden, die zich daar heeft gevestigd.

"Wel, dat is iets wat nog altijd in mijn hoofd zit. Mijn oudste zoontje zei deze week nog eens dat hij terug wou. Voor die kinderen is het buitenleven in de zon daar fantastisch. Ze kunnen zwemmen, surfen.... ", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Alleen, de kinderen gaan daar van 9 uur ’s ochtends tot 17 uur ’s avonds naar school. Wat moeten wij dan doen? Elke dag vanaf 9 uur in de zon zitten? Ik weet niet of ik dat kan. In België hebben we veel meer sociale contacten", gaat Vertonghen verder.

Het evenwicht vinden

Het geval van Dembélé is anders. "Mousa is veel meer relaxed dan ik. Hij krijgt ook de vraag: ‘Wat ga je doen vandaag?’. Maar hij is er oké mee als hij daar niet direct een antwoord op weet. Ik leerde al veel van hem, maar toch.... En Mousa heeft ook projecten, hé. De bed and breakfast van zijn zus daar, hij doet er verbouwingen, zijn zoontje voetbalt bij Sporting. Als je – in mijn geval dan – pakweg jeugdtrainer bij Benfica zou zijn, dan ben je bezig. Maar nogmaals: ik word geen trainer."

En een eigen wielerploeg? "Ja, als ik EuroMillions win. Het wielrennen is een passie van mij en ik heb goeie contacten in de wielerwereld, maar Tom Boonen begint ook geen voetbalploeg, hé. Daar is een reden voor... Het is niet zo evident", besluit hij.