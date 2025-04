Antwerp-speler is zéér duidelijk: "Ik heb voldoende zelfvertrouwen om te denken dat ik ooit Rode Duivel word"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Jupiler Pro League loopt veel Belgisch talent rond. Bondscoach Rudi Garcia volgt alles erg goed op en geeft ook JPL-spelers hun kans. Bij Antwerp zit er alvast een verdediger die zichzelf heel graag wil bewijzen.

Bondscoach Rudi Garcia koos voor het tweeluik met Oekraïne voor een zeer prestatiegerichte selectie. Enkele JPL-spelers kregen zo ook hun kans bij de nationale ploeg.

Iets wat Domenico Tedesco toch minder vaak deed. Zo krijgen spelers uit de Jupiler Pro League toch al sneller wat hoop om opgeroepen te worden, wat alleen maar goed kan zijn voor de competitie.

Iemand die er in de toekomst heel graag bij wil zijn is Zeno Van den Bosch. De centrale verdediger heeft duidelijk zin om zichzelf te bewijzen.

“Ik ga er in elk geval keihard voor werken”, zei hij bij De Zondag. “Het is een droom om er op het WK 2026 bij te zijn. En eerlijk, ik heb voldoende zelfvertrouwen om te denken dat ik daar ooit wel zal staan.

Van den Bosch is dit seizoen een vaste waarde bij Antwerp en speelde alles, in de beker en in de competitie. Zou hij al iets kunnen betekenen voor de Rode Duivels?