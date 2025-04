John Van den Brom verrast als het over Anderlecht gaat: "De beste speler waar ik ooit mee samenwerkte, mijn derde oog op het veld"

John van den Brom denkt nog met een glimlach terug aan zijn periode bij Anderlecht. Hij had er toen heel wat meer kwaliteiten ter beschikking dan Besnik Hasi nu. Maar één speler stak er voor hem met kop en schouders bovenuit.

En dat was Lucas Biglia. “Hij is zonder meer de beste met wie ik ooit gewerkt heb – en ik ben nu zowat twintig jaar coach”, aldus de Nederlander. “Biglia was mijn derde oog op het veld. Elke keuze die hij maakte, was juist. Hij was mijn tactische bord. Hij zag de oplossing nog voor je die wilde roepen", vertelt hij in HLN.

De oud-coach van Anderlecht herinnert zich ook nog een opvallend moment rond Biglia, toen die te laat terugkeerde na de winterstop door een contractgeschil. “Iedereen keek toen naar mij om te zien of ik hem zou straffen. Maar ik riep hem bij mij en zei: ‘Jij bent mijn aanvoerder, jij speelt gewoon.’ Dat heeft hij enorm gewaardeerd. En hij stelde nooit teleur.”

Hasi was behoudener

Over Besnik Hasi, die toen zijn assistent was en nu hoofdcoach bij Anderlecht is, spreekt Van den Brom met respect. “Hij was zeer loyaal. Natuurlijk hadden we discussies – hij was behoudender, nam minder risico’s dan ik. Maar dat leidde nooit tot ruzie.” Een typerende anekdote: “Voor een voorronde tegen FK Ekranas stelde ik voor om alleen maar aanvallers op te stellen. Bes werd gek. Ik zei: ‘Niet lullen, Bes.’ We wonnen met 5-0.”

Van den Brom kijkt zonder wrok terug op zijn vertrek bij Anderlecht, waarna Hasi het overnam. “Ik vond het niet erg dat hij overnam. Ik was zelfs blij dat ze nog kampioen werden. Ik gun Bes alles – al moet die baard van hem er echt af, kom nou.”

Hij zag Hasi onlangs nog op televisie tijdens de match tegen Club Brugge. “Je zag hoe graag hij het vuur in zijn ploeg wilde krijgen, maar tegelijk ook de machteloosheid. Dat herkende ik.” Van den Brom verwijst naar een vergelijkbare ervaring tegen PSG, toen Zlatan Ibrahimović vier keer scoorde en Anderlecht kansloos was. “Soms voel je als coach al na vijf minuten: dit wordt niks vandaag.”

Toch nuanceert hij de situatie van zijn oud-assistent. “Besnik beschikt waarschijnlijk niet over de kwaliteit waarover wij destijds beschikten. Dat maakt het verschil. Maar ik weet dat hij alles geeft voor die ploeg. En ik hoop dat hij het redt.”