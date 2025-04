CPL: Club NXT zorgt voor sensatie in onwaarschijnlijke slotfase, Lommel SK wint voor de tweede keer in eigen huis en RSCA Futures worden geklopt door Lokeren-Temse

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zaterdag werden er in de Challenger Pro League drie wedstrijden gespeeld. Lokeren-Temse won van RSCA Futures, Lommel boekte zijn tweede thuiszege tegen Jong Genk en Club NXT klopte Club Luik met 2-1.

De RSCA Futures namen het in eigen huis op tegen Lokeren-Temse. Na vijf minuten spelen kwam de thuisploeg al op achterstand na een eigen doelpunt van Marco Kana.

Brebels maakte er op het uur 0-2 van, wat later ook de eindstand werd. Lokeren-Temse stijgt naar de zevende plaats met 35 punten, terwijl de Futures 13e blijven met 23 punten. Later op de avond speelden Lommel en Jong Genk de Limburgse derby.

Ook hier was het al snel prijs: van Duiven scoorde na acht minuten spelen al het openingsdoelpunt voor de thuisploeg. Kansen langs beide kanten, maar het was Lommel dat de voorsprong verdubbelde. Lucas Schoofs maakte er 2-0 van, kort voor het uur.

Enkele minuten later pakte Manguelle zijn tweede gele kaart, waardoor Jong Genk de wedstrijd met tien moest uitspelen. Het bleef 2-0, waardoor Lommel voor de tweede keer kon winnen in eigen huis dit seizoen. Jong Genk blijft laatste met 14 punten, Lommel klimt naar de 11e plaats met 26 punten.

Tenslotte zorgde Club NXT nog voor sensatie tegen Club Luik. In eigen huis kwam de U23 van Club Brugge na 40 minuten op achterstand, na een doelpunt van Arslan. Kort na de rust pakte Campbell rood, waardoor Club NXT bijna een volledige helft met tien moest spelen.

De Luikenaars leken op een overwinning af te stevenen, maar Bisiwu maakte in de 90e minuut gelijk. In minuut 94 scoorde invaller Lucas Delorge nog het winnende doelpunt (2-1). Zijn eerste doelpunt als prof was er meteen een van goudwaarde.