Nicky Hayen scherp voor Club-spelers na gelijkspel: "Kinderachtig. Dat moet er dringend uit"

Club Brugge heeft zijn start van de competitie gemist met een gelijkspel tegen KV Mechelen. Coach Nicky Hayen was opnieuw eerlijk, maar streng voor de tegengoal.

Na de verloren Supercup tegen Union was coach Nicky Hayen streng voor zijn spelers. Hij had een reactie gezien op training, maar wilde puntenverlies tegen Mechelen vermijden. "Als we onze start missen, wordt het opnieuw achtervolgen."

Net dat moet Club Brugge al na de eerste speeldag opnieuw doen. Het kwam tegen KV Mechelen wel 1-0 voor dankzij Seys, maar slikte iets na het uur de gelijkmaker van Pflücke. De landskampioen bleef achter met één punt.

Hayen streng voor tegengoal van KV Mechelen

"Frustrerend is een groot woord", zei Nicky Hayen over het puntenverlies op de openingsspeeldag. "We kwamen met goede intenties uit de kleedkamer en scoorden, maar konden de wedstrijd niet dood maken."

Hayen was streng voor de tegengoal. "Het is heel zuur dat we op zo’n kinderachtige manier een tegengoal slikken. Als je op die manier uitgeschakeld wordt en dan te laconiek bent in de zestien... Dat moet er dringend uit."

Club creëerde nog heel wat kansen, Nilsson kopte in de 95ste minuut op de lat, maar scoren lukte niet meer. Het ontbrak Club aan efficiëntie. "Het was niet voldoende en er zijn nog veel werkpunten, maar er zijn ook goeie momenten om mee te nemen. Ik denk nu al aan de volgende wedstrijd", besloot Hayen.